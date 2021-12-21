استقالة وشيكة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرويترز يوم الثلاثاء إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه في الساعات المقبلة.

وأعيد حمدوك إلى منصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية.

وعلى الرغم من أن العديد من القوى السياسية شاركت في إعداد الاتفاق، وفق ما ذكرته المصادر، فقد واجه انتقادات واسعة من الأحزاب ومن العامة.

وشارك مئات الآلاف في مسيرة في مطلع الأسبوع صوب القصر الرئاسي، رفضا للحكم العسكري وقرار حمدوك العودة إلى منصبه. كان حمدوك قد قال إنه عاد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العملية الانتقالية ولوضع حد لإراقة الدماء.

ولقي 47 شخصا حتفهم في حملات على الاحتجاجات على الحكم العسكري.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن اغتصاب فردي أو جماعي تعرضت له 13 امرأة وفتاة.

كان حمدوك قد صرح في بيان مطلع الأسبوع بأن السودان يقترب من حافة "الهاوية"، وأرجع ذلك إلى العناد السياسي وغياب التوافق على اتفاق سياسي جديد.

ذكر المصدران أن مجموعة الشخصيات التي تحدث معها حمدوك يوم الثلاثاء دعته إلى العدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على الاستقالة.