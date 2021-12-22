تسعة أشهر.. المفوضية الأوروبية تحدد مدّة صلاحية شهادة "كوفيد-19"

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تحديد مدة صلاحية الشهادة الرقمية الخضراء الخاصّة بـ"كوفيد-19" بتسعة أشهر بعد التطعيم الكامل، كإجراء جديد يتعلق بالسفر والتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد أنّه اعتباراً من الأول من شهر شباط/فبراير المقبل، سيتعيّن على دول التكتّل، قبول شهادات التطعيم التي لم يمرّ أكثر من 270 يوماً على صدورها عقب حصول حاملها على آخر جرعة من التطعيم الأولي، مؤكداً أن تلك المدّة التي حددتها المفوضية لا يمكن "إطالتها" أو "تقصيرها".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض على سكّانه الحصول على الشهادة الصحية للسماح لهم بالتنقل بين دول التكتّل دون فحوص أو حجر صحي، غير أن ظهور متحوّر "أوميكرون" أدى إلى فرض قيود سفر جديدة، وعلى ضوء ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن تحديد مدّة معينة بشأن شهادة "كوفيد-19" هو أمرٌ بالغ الأهمية لتنسيق إجراءات السفر بين دول الاتحاد.

واعتبرت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس أن "مدّة الصلاحية المنسقة لشهادة التطعيم ضد "كوفيد-19" الرقمية للاتحاد الأوروبي تعد ضرورية لحرية الحركة الآمنة والتنسيق على صعيد الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيرها.