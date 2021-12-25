بالصور: شارع المتنبي الشهير في بغداد يفتتح بحلّة جديدة

افتتح السبت شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد إعادة ترميم خضع لها، تتيح لهذا الشريان الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض من مجده السابق. ويعجّ الشارع عادةً أيام الجمعة بالرواد، لا سيما الطلاب والشباب، وكذلك فنانو ومثقفو الجيل السابق.

أطلق على الشارع التاريخي في العام 1932، خلال عهد الملك فيصل الأول اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965)، الذي ولد في عهد الدولة العباسية.

شارع المتنبي القلب التاريخي لتجارة الكتاب وسط العاصمة العراقية بغداد. 2021/12/25 صباح عرار/أ ف ب

على طول الشارع الذي رصف من جديد، نظّفت واجهات المحلات المبنية بالطوب وطليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة. علّقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها. وتزيّنت الشرفات السبت كذلك بأضواء عيد الميلاد.

تصميم يمثل شجرة عيد الميلاد مصنوعة من الأضواء وهي تزين شارع المتنبي وسط بغداد. 2021/12/25 صباح عرار/أ ف ب

فتحت متاجر قليلة أبوابها، فيما علت أصوات الأغاني العراقية من مكبرات الصوت في الشارع وسط الأجواء احتفالية، وجال الزوار الذين سمحت لهم القوات الأمنية المنتشرة في المكان بسلوك الشارع، حاملين هواتفهم الجوالة لتصوير الاحتفال.

يدخل أحد الزوار مكتبةً ويسأل عن كتاب مذكرات تحية عبد الناصر، زوجة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر. ويرتاد زهير الجزائري البالغ من العمر 75 عاماً "هذا الشارع منذ الستينات"، كما يقول لفرانس برس، قائلا: "إنه شارع مهم جداً بتاريخ العراق، منذ العهد العثماني، وقد توج الملك فيصل على مسافة قريبة من هنا".

أناس يسيرون على طول شارع المتنبي القلب التاريخي لتجارة الكتب ومنفذ الكتاب والمثقفين وسط بغداد. 2012/12/25 صباح عرار/أ ف ب

ويضيف الجزائري قوله: "شعرت بإحساس جميل بأن هذه أول بقعة أصبحت بقعة جميلة في وسط بغداد، وشعرت بالفرق بينها وبين الشوارع الأخرى وأتمنى أن يشمل التجديد شارع الرشيد" المحاذي أيضاً.

وعلى ضفاف دجلة، تعزف فرقة موسيقية الألحان العراقية التقليدية، بالعود والدفّ والغيتار والبيانو، فيما ارتفعت الألعاب النارية في السماء.

شارع المتنبي القلب التاريخي لتجارة الكتاب في بغداد. 2021/12/25 صباح عرار/أ ف ب

واستغرقت إعادة ترميم الشارع أشهراً بعدما جرى تكسير أرصفته، وبات ممتلئاً بالحصي والرمال التي كان على المارة العبور من فوقها لدخوله. ويبلغ طول الشارع نحو كيلومتر واحد، ويؤدي إلى إحدى ضفاف نهر دجلة، يتقدّمه تمثال كبير للمتنبي، وينتهي بنصب خطّ عليه بيت من أبيات قصائده الشهيرة.

وفي المكتبات والأكشاك التي يعجّ بها الشارع، يمكن للزائر أن يجد مجموعة متنوعة، من الكتب الحديثة باللغة الانكليزية أو العربية، إلى الكتب الجامعية والمدرسية، مختلطة بعضها ببعض، وحتى إصدارات قديمة مكدسة، من بينها، كتب بالفرنسية والإنكليزية والعربية، بعضها قد يكون نادراً ويعود للقرن الماضي.

أناس يسيرون على طول شارع المتنبي القلب التاريخي لتجارة الكتب ومنفذ الكتاب والمثقفين وسط بغداد. 2012/12/25 صباح عرار/أ ف ب

وتعرّض هذا الشارع الذي ينبض اليوم بالحياة، في الخامس من آذار/مارس 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة، أدى إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة 60 بجروح.

وفقد محمد عدنان والده في هذا التفجير، وها هو اليوم لا يزال يعمل في المكتبة التي ورثها عنه، ويقول لفرانس برس: "أنا تربيت هنا منذ أن كان عمري سبع سنوات، منذ عام 2000 وأنا آتي إلى هنا. إحساس جميل أن نرى شارعنا بحلة جديدة، وتمنيت لو أن من ماتوا كانوا هنا ليروه كذلك".

ودمّر التفجير المحلات القديمة التاريخية من بينها مقهى الشابندر، وقتل أبناء مالكه الخمسة. صورهم معلّقة اليوم عند مدخل المقهى، حيث يجلس عادةً.