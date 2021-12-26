أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، لتفرقة آلاف المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري الذين اقتربوا السبت من القصر الرئاسي، متحدين قطع السلطات للاتصالات، وقمع أوقع 48 قتيلا منذ انقلاب الجيش على شركائه المدنيين قبل شهرين. وتجمع المتظاهرون على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية. وكان الحكم العسكري الذي يسيطر على مقاليد الدولة قطع شبكة الانترنت للأجهزة المحمولة في السودان، حيث تجوب قوات الأمن العاصمة الخرطوم وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها.