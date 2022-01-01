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رياضة

كأس أمم إفريقيا: إلغاء وديتي غامبيا مع الجزائر وسوريا بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
لاعبو منتخب الجزائر يحتفلون بفوزهم بنهائي كأس العرب 2021 على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية يوم 18 ديسمبر 2021.
لاعبو منتخب الجزائر يحتفلون بفوزهم بنهائي كأس العرب 2021 على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية يوم 18 ديسمبر 2021.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم السبت إلغاء مباراتين وديتين لمنتخبه الوطني تحضيراً لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في التاسع من الشهر الحالي، بما في ذلك مباراته أمام منتخب الجزائر المقرر إقامتها في اليوم نفسه في قطر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان ان "بسبب عدم توفر 16 لاعباً يمثلون 57 بالمئة من 28 لاعباً مدرجاً على قائمة المنتخب، تم إلغاء مباراتينا الوديتين استعداداً لكأس أمم إفريقيا أمام الجزائر وسوريا (المقررة في 4 كانون الثاني/يناير)".

وضمن السياق ذاته، أكد مدرب غامبيا، البلجيكي توم سانفييت في صفحته على "فايسبوك" أن الغيابات "ناجمة عن كوفيد والأمراض والإصابات وقيود السفر".

وألقى كورونا بظلاله على تحضيرات المنتخب الغامبي قبل 11 يوماً من موعد أول مباراة له على الاطلاق في نهائيات كأس أمم إفريقيا، عقب تأهله إلى البطولة القارية للمرة الاولى في تاريخه.

ويلعب منتخب غامبيا أمام موريتانيا في 12 كانون الثاني/يناير، وبعد أربعة أيام مالي وثم تونس في 20 منه ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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وأثار إلغاء المواجهة أمام الجزائر السبت والتي كان من المقرر أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة حيث يتحضر "ثعالب الصحراء"، حفيظة الاتحاد الجزائري للعبة الذي قال في بيان "قرر المنتخب الغامبي من جانب واحد وقبل هذه المباراة بساعات قليلة، إلغاء اللقاء بحجة أن هذا المنتخب سجل غياب حارس مرمى!".

المصادر الإضافية • أ ف ب