أبرزُ مستجدات كورونا وأرقامٌ قياسية جديدة للإصابات اليومية في إسرائيل وأستراليا

سُجّل في كلٍ من إسرائيل وأستراليا اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بـ"كوفيد-19"، فيما يواصل متحوّر "أوميكرون" انتشاره في الكثير من بلدان العالم، حيث ألغيت العديد من الفعاليات من أجل التخفيف من سرعة انتشاره.

اسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية

ففي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل نحو 12 ألف إصابة جديدة بكوفيد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يمثل أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية الوباء قبل ما يقرب من عامين.

وسجلت اسرائيل 11978 إصابة جديدة بكوفيد الثلاثاء متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي بلغ 11344 إصابة رُصدت في 2 ايلول/سبتمبر 2021.

ويوجد حاليًا نحو 60 ألف مريض بكوفيد في إسرائيل بينهم 125 حالة خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة.

تلقى ما يقرب من 4,3 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد. وبدأت إسرائيل الإثنين بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بجرعة لقاح رابعة.

وتوقع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الثلاثاء استمرار ارتفاع حالات الاصابة وحث المواطنين على التطعيم.

وقال بينيت خلال جولة في مستشفى وسط اسرائيل إن "الموجة الآن تتزايد بالفعل ونتوقع أن يكون هناك عشرات آلاف الحالات المؤكدة في الأيام المقبلة" حيث تستعد المستشفيات المحلية لاستقبال عدد متزايد من المرضى.

وقال إن "النبأ السار هو أننا نلمس مفعول هذه اللقاحات، لذا فإن أي شخص يحصل على تطعيم ويضع الكمامة بشكل صحيح قد لا يصاب بأعراض خطيرة ويتجاوز المرض في غضون أيام قليلة".

بلغ مجموع الحالات المسجلة رسميًا في إسرائيل نحو 1,4 مليون إصابة بينها 8247 حالة وفاة.

حالة من التوتر في أستراليا

وفي أستراليا سجلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا اليوم رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أشعل غضب الرأي العام من أسلوب تعامل السلطات مع متحور أوميكرون شديد العدوى.

ويشعر العديد من الأستراليين بالفعل بعدم الرضا بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز الفحص ونقص الاختبارات المنزلية، وازداد غضبهم عندما انتشرت أخبار عن منح لاعب التنس العالمي نوفاك دوكوفيتش استثناء طبيا لدخول البلاد.

وسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يواجه ضغوطا في بداية سنة الانتخابات، إلى طمأنة الناخبين.

وقال موريسون للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "ليس هناك حل سحري... يجب عليكم العمل لحل هذه المشكلة".

وسجل المسؤولون 64774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان.

وارتفع إجمالي الإصابات بأكثر من 50 مرة من حوالي 1200 منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في البلاد.

مصر تسجل 769 إصابة و19 وفاة

وزارة الصحة المصرية سجّلت يوم أمس الثلاثاء 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، وذلك مقارنة مع 723 إصابة و20 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 388651 من ضمنهم 323001 حالة تم شفاؤها، و 21836 حالة وفاة".

ألمانيا تسجّل 58912 إصابة و346 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و297320 بعد تسجيل 58912 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112925 بعد تسجيل 346 وفاة جديدة.

هونغ كونغ تحظر الرحلات الجوية من 8 دول

أعلنت هونغ كونغ اليوم حظر الرحلات الجوية من ثماني دول بعد تفش للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا بدأ بطواقم جوية وامتد إلى مدينة تسعى لتطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" صارمة.

وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام للصحافيين "لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ ومن بينها رحلات الترانزيت". وأضحت أن القرار يشمل استراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفيليبين وبريطانيا والولايات المتحدة.

الهند تسجّل أول وفاة بمتحوّر "أوميكرون"

قال مسؤول بوزارة الصحة الهندية اليوم إنه تم تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا في ولاية راجستان الغربية.

وقال المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نيودلهي إن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون ارتفع إلى 2135 حتى الآن.

إلغاء احتفال في ريو دي جانيرو بسبب "أوميكرون"

قررت سلطات ريو دي جانيرو في البرازيل يوم أمس الثلاثاء إلغاء المواكب التقليدية الضخمة في شوارع المدينة خلال كرنفالها المقبل نظراً إلى تفشي متحورة أوميكرون بسبب احتفالات نهاية العام.

وقال رئيس بلدية ريو إدواردو باييس في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "كرنفال الشارع لن يقام في 2022 (...) بالطريقة التي كان يقام بها حتى عام 2020" ، معللاً ذلك بصعوبة التحكم بهذه الاحتفالات في مرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن باييس هذا القرار بعد اجتماعه مع ممثلين عن فرق الأحياء الموسيقية ("بلوكوس") التي تحيي عادة هذا الكرنفال الشعبي.

أما احتفال مواكب مدارس السامبا فلم يطرأ إلى الآن أي تغيير على موعد إقامته في نهاية شباط/فبراري المقبل في السامبودروم.

وألغي كرنفال الشارع في ريو العام الفائت أيضاً بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأوضح إدواردو باييس أنه اقترح إقامة كرنفال الشارع في ثلاثة أجزاء مختلفة من المدينة ، لكن فرق الأحياء لم توافق على ذلك.

وشارك نحو سبعة ملايين شخص في احتفال الشارع خلال كرنفال 2020 وفقاً لإدارة السياحة في البلدية "ريوتور".

وسجلت البرازيل نحو 620 ألف وفاة بالجائحة في ثاني حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

الإصابات في المكسيك تتجاوز 4 ملايين

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم أمس الثلاثاء تسجيل 130 وفاة جديدة بكوفيد-19 و15184 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299711، وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى أربعة ملايين و8648.

كانت السلطات قد ذكرت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي.

الصين تسجل 91 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 175 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 41 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 108 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 71 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الثلاثاء 102932 إصابة مؤكدة