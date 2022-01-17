شاهد: فلسطينيون يتظاهرون في حيّ الشيخ جراح رفضاً لطرد أسرة من بيتها

تظاهر فلسطينيون على سطوح أحد البيوت في حي الشيخ جراح المقدرسي، احتجاجاً على قرار السلطات الإسرائيلية بطرد عائلة من منزل مجاور، بحضور معزز للقوات الإسرائيلية التي انتشرت "لتأمين عملية الطرد".

والشيخ جراح هو واحد من عدد من أحياء القدس الشرقية حيث رفع مستوطنون يهود دعاوى مطالبين بمنازل يعيش فيها فلسطينيون، وزاعمين أن تلك البيوت كانت مملوكة لليهود قبل حرب عام 1948.

ويتظاهر ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب في منطقة حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، منذ أشهر، ضد قرار إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، و للتنديد بالنشاط الإستيطاني المتواصل في الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت القدس والضفة الغربيّة المحتلّة منسوباً عالياً من التوتر في السنة الأخيرة، كما خرجت مظاهرات كبيرة، على خلفية إقدام مستوطنين على محاولة طرد فلسطينيين من بيوتهم.

ويعيش نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية وكذلك 300 ألف فلسطيني. وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.