شاهد: شرطيٌ أمريكي يطلق النار دون سابق إنذار فيقتل رجلاً يحتفل بالعام الجديد

نشرت الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية، يوم أمس الخميس، مقاطع مصوّرة تظهرُ ضابط شرطة يطلق أعيرة نارية، دون تحذير، صوب سياج منزل كان ساكنه جيمس ويليامز يطلق النار في الهواء احتفالاً بحلول العام الجديد.

إحدى الرصاصات التي أطلقها الشرطي أصابت صدر جيمس البالغ من العمر 46 عاماً والذي تمّ نقله إلى مشفى قريب، حيث أعلن عن وفاته ليترك خلفه زوجةً ثكلى وستة أطفال يتامى.

وتبيّن المقاطع التي تم تصويرها بكاميرا مثبّتة فوق ملابس شرطي، تبين الضابط وهو يقترب من سياج خشبي لمنزل، حيث كان أحدهم يطلق النار في الهواء، فما كان من الضابط إلا أن أطلق عدة أعيرة نارية عبر السياج و بعدها صرخ قائلاً: "الشرطة.. إنزل الآن.. الشرطة.. إنزل الآن!".

ماركويتا ويليامز أوضحت لشرطة منطقة كانتون أن زوجها جيمس كان يطلق النار في الهواء من بندقيتها "إي آر 15"، احتفالاً بقدوم العام الجديد، مشيرة إلى أن إطلاق النار في هذه المناسبة هو تقليد يمارسه غالبية رجال المنطقة.

وتؤكد المقاطع المصوّرة ما قالته ماركيتا ويليامز لضباط الشرطة بأنه قد تم إطلاق النار على زوجها دون سابق إنذار.

وقال رئيس شرطة كانتون، جاك أنجيلو: إن الضابط كان في دورية حين سمع أحدهم يطلق النار، ويبدو أن الضابط خاف على حياته.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الليفتنانت دينيس غارين يوم الخميس: إن الإدارة ليس لديها تعليقات إضافية وأن حادثة إطلاق النار قيد التحقيق من قبل مكتب أوهايو للتحقيقات الجنائية.

وقد أُحيل الضابط مطلقُ النار والذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى إجازة إدارية، إلى حين استكمال التحقيقات