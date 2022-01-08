روسيا ترد بغضب على بلينكن وتدعوه لمراجعة سجل أمريكا الحافل بالتدخلات في العالم

ردت روسيا بغضب السبت على تعليق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن كازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية، وقالت إنه يجب أن يذكر، بدلا من ذلك، التدخلات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن "أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد دخول الروس إلى منزلك، يصعب أحيانا إقناعهم بالمغادرة".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكن بأنها "مسيئة تماما" واتهمته بالاستخفاف بالأحداث المأساوية في كازاخستان. وقالت إن على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات في دول مثل فيتنام والعراق.

وأضافت الوزارة على قناتها على تطبيق تليغرام "إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيرا، فعليه أن يأخذ ما يلي في الاعتبار: عندما يكون الأمريكيون في منزلك، ربما يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".