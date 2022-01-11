أجرى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالميًا، تمارينه الأولى على الملعب الرئيس لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب الثلاثاء حيث يطمح الى تحقيق رقم قياسي في البطولات الأربع الكبرى بالفوز للمرة الـ 21 في تاريخه، لكنّ حلمه لا يزال معلقًا بانتظار القرار النهائي للسلطات الاسترالية.
حقق ديوكوفيتش الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا حيث يرغب بالمشاركة في أولى البطولات الاربع الكبرى، بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في خضم أزمة حول التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد قرار الدولة العودة عن قرار إلغاء تأشيرة الصربي.
يعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة للحكومة التي فرضت قيودًا صارمة على حدودها خلال العامين الماضيين لوقف انتشار فيروس كورونا.
ولكن حتى بعدما تذوق انتصارًا رائعًا في المحكمة الفدرالية، تبقى مشاركته في البطولة غير مضمونة بعد.
No Comment المزيد من
شاهد: عائلة بلغارية مسلمة تحيي تقاليد زفاف محلية قديمة
شاهد: عودة الأطفال إلى المدارس في أوغندا بعد إغلاق لمدة عامين تقريبًا بسبب جائحة كوفيد-19
شاهد: حريق يأتي على مخيم للروهينغا في بنغلاديش
شاهد: مدينة ألماتي في كازاخستان تحصي الأضرار التي خلفتها الاحتجاجات وأعمال العنف
شاهد: الشرطة تلقي رذاذ الفلفل الأحمر على وجوه مشجعي لاعب التنس ديوكوفيتش
شاهد: مقتل 19 شخصا بينهم 9 أطفال في "واحد من أسوأ" الحرائق بتاريخ مدينة نيويورك الحديث
شاهد: عشاق ديوكوفيتش يحتفلون في ملبورن بعد قرار محكمة أسترالية الإفراج عنه
بدون تعليق: أطفال في كولونيا يتلقون جرعة اللقاح المضاد لكوفيد في طائرة
بدون تعليق: المؤمنون في طوكيو يصلون من أجل صحة جيدة خلال حفل تنقية الماء المثلج
بدون تعليق: مظاهرات في ملبورن وبلغراد للمطالبة بإنصاف ديوكوفيتش
بدون تعليق: ألم وتساؤلات في صفوف الناجين من الكارثة في الجبال الباكستانية
بدون تعليق: المشجعون يتوافدون على ملعب أولمبي لحضور المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم
بدون تعليق: الثلوج تعم نيويورك والسياح والسكان يستمتعون في سنترال بارك
بدون تعليق: متظاهرون يقتحمون مقر حزب معارض في ألبانيا
بدون تعليق: بنما تطلق حملة تلقيح الأطفال ضد كوفيد-19 وسط ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالفيروس