شاهد: ارتفاع غير مسبوق منذ عقود لأسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة

تستمر أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة في الارتفاع بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود. وللشهر السابع على التوالي فقد تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة 5 في المائة. وشهدت أرقام ديسمبر-كانون الأول قفزة للأسعار بنسبة 7 في المائة.

ويؤرق هذا الأمر الحكومة الأمريكية لأن ارتفاع الأسعار ليس بالخبر الجيد والبشرى السارة لإدارة بايدن التي كانت تدعي أنها ظاهرة ارتفاع الأسعار هي مسألة "عابرة" ناجمة عن المشاكل التي تتخبط فيها سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء، ولكن يبدو أن المشكل أعمق من ذلك.