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إثيوبيا

مقتل 108 على الأقل في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا منذ مطلع العام

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بقلم:  يورونيوز
ناجون من غارة جوية شنتها القوات الحكومية الإثيوبية يتلقون العلاج في مستشفى شيري شول العام في بلدة ديديبت بالمنطقة الشمالية من تيجراي في الثامن من يناير كانون الثاني 2022.
ناجون من غارة جوية شنتها القوات الحكومية الإثيوبية يتلقون العلاج في مستشفى شيري شول العام في بلدة ديديبت بالمنطقة الشمالية من تيجراي في الثامن من يناير كانون الثاني 2022.   -   حقوق النشر  REUTERS

قُتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع كانون الثاني/يناير في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنّتها على إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة متحدثةً عن احتمال أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل "يجب على طرفَي النزاع (...) تعليق كل هجوم إذا تبيّن أن هدفه ليس عسكريًا أو إذا كان الهجوم غير متناسب. عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب يمكن أن يشكل جريمة حرب".

المصادر الإضافية • أ ف ب