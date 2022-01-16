شاهد من رويترز: إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير في العاصمة

قالت الشرطة ووكالة الأنباء الوطنية في الصومال إن المتحدث باسم الحكومة أصيب يوم الأحد في تفجير قام به انتحاري عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو.

وقال المصور في موقع الانفجار إنه شاهد أشلاء‭‭‭‭ ‬‬‬‬جثث على الأرض خارج منزل محمد إبراهيم معلمو الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن "مفجرا انتحاريا استهدف المتحدث باسم الحكومة الذي يعالج حاليا في المستشفى من إصابات لحقت به في التفجير".

وقالت نصرة بشير علي، المراسلة الخاص لوسائل الإعلام الحكومية في مكتب رئيس الوزراء على تويتر إن معلمو لم يتعرض لإصابات تهدد حياته في الهجوم الذي استهدفه أثناء مرور سيارته.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

وفي الماضي، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل على أهداف أمنية وحكومية، بل وأيضا على مدنيين.

وتهدف حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة المركزية التي تدعمها الأمم المتحدة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. كما أنها تقوم أيضا بشن هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.