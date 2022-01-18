روسيا.. توقيف فنان بسبب منحوتة على شكل روث قرب نصب تذكاري في سانت بطرسبورغ

أوقف فنان روسي بسبب نحته تركيبة فنية على شكل روث عملاق قرب نصب تذكاري للحرب في وسط سانت بطرسبورغ، على ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام الاثنين.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن المواطن البالغ 30 عاما وهو من سكان موسكو، أوقف "للاشتباه في قيامه بعمل تدنيس".

وأضاف "فتح تحقيق في إهانة الموتى وأماكن دفنهم".

وفي حال إدانته، يواجه الفنان الذي يدعى إيفان فولكوف بحسب ما أورد موقع الأخبار المحلي Fontanka.ru، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وأفاد الموقع أن فولكوف صنع الأسبوع الماضي تمثالا ثلجيا يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار ثم دهنه باللون البني ورسم بركة صفراء حوله، في مارسوفو بولي (ميدان مارس) في سانت بطرسبورغ حيث دفن ضحايا الثورة الروسية عام 1917.

وأضاف أن فولكوف نشر صورا للتركيبة الفنية على إنستغرام وصفحته في فيسبوك، مع تعليق "كاكا" (روث بلغات أجنبية).

ومساء الاثنين، حذفت الصور عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كانون الأول/ديسمبر،وجّهت اتهامات إلى مدون روسي يبلغ 19 عاما في موسكو وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بسبب التبول على صورة لأحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.