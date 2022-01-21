لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في مستهل لقائهما في جنيف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن واشنطن وعدت بتقديم ردّ خطيّ "الأسبوع المقبل" على المطالب الروسية بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية، بعد محادثات في جنيف مع نظيره الأمريكي حول الأزمة في أوكرانيا، وصفها بأنها "صريحة".

وقال لافروف "لقد توافقنا على أن إجابات خطيّة على اقتراحاتنا ستُقدّم لنا الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي" كي "يتراجع الانفعال".

من جهته، حذر بلينكن الجمعة بأن الولايات المتحدة سترد على "أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا" مؤكدا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

وأكد بلينكن أن واشنطن ستعرض "أفكارا" على شكل رد خطي على موسكو الأسبوع المقبل، موضحا أن الحوار مع موسكو سيتواصل وأنه طلب من روسيا أن تثبت أنها لا تخطط لغزو أوكرانيا.

فيما كانا يجلسان وجهًا لوجه، توعّد بلينكن لافروف، في مستهلّ جلسة المحادثات التي يُتوقع أن تستمرّ نحو ساعتين، بردّ "موحّد وسريع وصارم" في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنّه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي.

ويُتوقع ألا تتجاوز مدة اللقاء الذي يُعقد في أحد القصور المطلّة على بحيرة ليمان، الساعتين، على أن يدلي بعده كلّ من الوزيرين بتصريحات بشكل منفصل أمام الصحافة.

تصافح لافروف وبلينكن اللذان يعرفان بعضهما جيّدًا، نحو الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش ودخلا مباشرةً في صلب الموضوع حتى قبل أن يُدعى الصحافيون للخروج من القاعة.

وهذا اللقاء هو أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثّف بدأ منذ 11 يوما في جنيف بين مساعدَيهما.

وتشتبه واشنطن في أن موسكو تنوي غزو أوكرانيا، فيما ينفي الكرملين أن تكون لديه أي نية في ذلك، رغم إبقائه على نحو مئة ألف جندي على طول الحدود مع جارته.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان غرّدت ليلًا أن الأمريكيين وحلفاءهم مدّوا يدهم لكن "حتى الآن رُفضت خطواتنا التي تدلّ على حسن نية".

وقال نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف باللغة الانجليزية للصحافيين من القاعة التي يُعقد فيها اللقاء الجمعة، إن "روسيا لا تخاف من أحد، ولا حتى من الولايات المتحدة"، ردًا على سؤال طرحه أحد المراسلين حول ما تخشاه روسيا.

وأضاف باللغة الروسية أن "المحاولة الأمريكية لزيادة التوترات أمس وقبل أمس لا تخلق المناخ اللازم" للمحادثات. وتابع "سنحاول جعل الأمريكيين يغيّرون لهجتهم، وحضّهم على العمل بحسب أجندتنا، بشأن الضمانات الأمنية".