شاهد: فلسطينيون يسبحون بشواطئ غزة في درجات حرارة منخفضة

شاركت مجموعة من الفلسطينيين في تجربة سباحة جماعية في الصباح الباكر بشاطئ بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، متحدين الطقس البارد، على أمل تخفيف ظروفهم المعيشية الصعبة بالقطاع الفلسطيني. وقال محمد مهرة، منظم الحدث: "هؤلاء الرجال يطلقون طاقتهم السلبية بسبب الصعوبات التي نواجهها في غزة.

وأوضح محمد مهرة أن المجموعة التي شاركت في الحدث لا ترتبط بأية جهة، وهي مجموعة من هواة السباحة، وتأمل أن يتم دعمها، ودعم المبادرات الفردية التي تجري في غزة.

وبلغت درجات الحرارة خلال تنظيم هذا الحدث بين 4 و5 درجات مئوية. وقد أوضح المشاركون في الحدث أن التعود على السباحة في الماء البارد سيقيهم من الإصابة بالأمراض حيث أكد أحمد صبيح وهو أحد المشاركين أن السباحة من أفضل الرياضات التي تقوي الجسم وتعزز الطاقة وأن الماء البارد يحسن الدورة الدموية ويزيد الحيوية، كما أوضح بعض الأطباء في الفريق.