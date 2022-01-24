فيديو: أزمة إنسانية إضافية لقاطني الخيام السوريين

أدى تساقط الثلوج الكثيفة في منطقة ريف حلب الشمالي ومدينة أعزاز إلى تدمير خيام اللاجئين السوريين وإغلاق الطرق من وإلى المخيم منذ عدة أيام، ما تسبب في انقطاع المواد الغذائية.

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، تضررت 362 خيمة و2124 شخصاً (429 أسرة) موزعين على 22 مخيماً في ريف حلب (اعزاز وعفرين)، وتسعة مخيمات في إدلب (حارم).

وأطلق النازحون في مخيمات ريف حلب نداءات استغاثة مستعجلة من أجل تزويدهم بالمواد الغذائية والتدفئة، حيث سبب إغلاق الطرق بانقطاع الخبز وغيره من الاحتياجات الأساسية في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا.

ومع احتدام القتال في الحسكة، لليوم الرابع بين تنظيم داعش والقوات الكردية والذي أسفر عن مقتل 136 سوريا بينهم مدنيون، يزداد عدد النازحين من بيوتهم.

ومنذ إعلان خسارته في آذار/مارس 2019 كل مناطق سيطرته، يشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات ضد أهداف حكومية وكردية في منطقة البادية المترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم.