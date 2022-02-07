تقرير: روسيا تربط محادثات الأسلحة النووية مع أمريكا بمطالبها الأمنية

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين عن أحد كبار الدبلوماسيين الروس قوله إن مصير محادثات الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة سيعتمد بشكل كبير على تقدم المفاوضات بشأن مطالب موسكو الأمنية.

وتريد روسيا، التي حشدت أكثر من مئة ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، تعهدا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى التكتل العسكري. وترفض واشنطن حتى الآن تقديم ضمانات كهذه.

وقال فلاديمير يرماكوف، المدير العام لإدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة الإعلام الروسية إن مناقشات الضمانات الأمنية العاجلة باتت لها الأولوية على محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على أي اجتماعات بشأن الحد من الأسلحة، واستئنافها يعتمد حاليا بشكل كبير على حل القضايا الأمنية العاجلة التي أثارتها موسكو.