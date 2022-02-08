ماكرون من كييف: هناك حلول ملموسة لإنهاء التوتر بين روسيا والغرب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء محادثاتهما، على تأكيد "بعدم حصول تدهور أو تصعيد" في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن "حلول ملموسة وعملية" لإنهاء التوتر بين الغرب وروسيا، مضيفاً أنه يرى أن تحقيق تقدم في المحادثات بين موسكو وكييف صار ممكناً.

وقال ماكرون قبل وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في جولة للتوسط في الأزمة "كان الهدف بالنسبة إليّ وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد وفتح احتمالات جديدة (...) تحقق هذا الهدف بالنسبة إليّ".

وجاء تصريح ماكرون لصحافيين في طائرة تقلّه من موسكو إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحتشد قوات روسية بأعداد كبيرة عند حدود بلاده.

قمة رباعية قريباً

في أوكرانيا أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنه يتوقع عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا والمانيا، بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية"، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا.