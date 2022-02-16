شاهد: روسيا تنهي مناوراتها.. وأوكرانيا تبدأ أخرى قرب حدودها مع بيلاروس

تجري أوكرانيا مناورات عسكرية في ريفنا بالقرب من الحدود البيلاروسية في الوقت الذي أكدت فيه روسيا أن التدريبات العسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قد انتهت وأن الجنود عادوا إلى حامياتهم بعد يوم من إعلانها أول انسحاب لقواتها من حدود أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نفى الكرملين هذا الأربعاء مسؤوليته عن هجوم إلكتروني على أوكرانيا استهدف مواقع إلكترونية بوزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلاد بالإضافة إلى مصرفيين حكوميين.

وأشارت كييف إلى أن الهجوم جاء من روسيا مع استمرار المخاوف من أن موسكو تخطط لغزو جارتها المدعومة من الغرب أوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لا نعرف شيئا ... كما هو متوقع تواصل أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية كل شيء".

وشملت المواقع المتضررة مصرف ادخار الدولة "أوشادبنك" و"بريفات"، وهما من أكبر المؤسسات المالية في البلاد. واستأنف البنكان الخدمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء لكن المواقع العسكرية ظلت غير قابلة للوصول بعد ساعات من ظهور التقارير الأولية عن الهجوم.

ووجه مراقب الاتصالات الأوكراني أصابع الاتهام إلى موسكو، وقالت الوكالة في إشارة إلى روسيا "لا يمكن استبعاد أن المعتدي يلجأ إلى حيل قذرة". وجاء الهجوم الإلكتروني يوم الثلاثاء بعد شهر من غارة أخرى أدت لفترة وجيزة إلى تدمير مواقع إلكترونية حكومية رئيسية.

ورد حلف شمال الأطلسي في غضون ساعات من هجوم يناير-كانون الثاني بالإعلان عن اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية مع كييف. وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه كان يحشد "كل موارده" لمساعدة أوكرانيا في ذلك الوقت. وقالت كييف إن الأضرار التي حدثت في يناير-كانون الثاني كانت محدودة.