لافروف: موسكو سترد على الاقتراحات الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله أن روسيا سترسل ردا للولايات المتحدة بشأن مسألة الضمانات الأمنية يوم الخميس.

وأضاف لافروف أن روسيا سترسل خطابا علنيا. وكانت موسكو قد طلبت عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي وهو ما لم تعد به واشنطن أو بروكسل حتى الآن.

وقال لافروف إن بلاده ستواصل المحادثات مع الغرب بشأن جميع جوانب مقترحاتها الأمنية

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في بيلاروس قال لافروف إن بلاده وبيلاروس "روسيا البيضاء" ستنهيان تدريبات عسكرية مشتركة في 20 فبراير شباط كما كان مقررا من قبل، مما يخفف مخاوف الغرب إزاء بقاء القوات الروسية لفترة أطول في روسيا البيضاء.

وفي سياق منفصل نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن مسألة تمديد وجود القوات الروسية في روسيا البيضاء غير مطروحة.

وتزيد التدريبات في روسيا البيضاء من مخاوف الغرب من غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وتنفي موسكو عزمها شن مثل هذا الهجوم.

هذا وأعلن الكرملين الخميس أن عودة القوات المشاركة في مناورات على حدود أوكرانيا إلى ثكناتها سيستغرق وقتا، فيما يتهم الغرب موسكو بالإبقاء على انتشارها العسكري وحتى تعزيزه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصاحفيين إن "وزير الدفاع أفاد في الواقع أن بعض مراحل التدريبات تشارف على نهايتها، وأن العسكريين سيعودون تباعا إلى قواعدهم" مشددا على أنها "عملية تمتد في الزمن".