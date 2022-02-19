شاهد: عداؤون يحتفلون بمهرجان الأضواء في كوبنهاغن على طريقتهم

احتفل العداؤون في العاصمة الدنماركية بأمسية خاصة جرت في أرجاء المدينة وسط الاستمتاع بالمنحوتات الضوئية التي يتم عرضها كجزء من مهرجان كوبنهاغن للأضواء. وشارك حوالي 1500 عداء في هذا الحدث على الرغم من الرياح والأمطار التي ضربت المدينة.

تسابق الرياضيون على مسافة 7.5 كيلومترات وسط 50 منحوتة ضوئية في جميع أنحاء المدينة. وارتدى العديد من العدائين سلاسل من الأضواء لمحاكاة مهرجان الأضواء.

أراد منظمو السباق جمع الرياضة بالفن أثناء جائحة كوفيد.

يعد مهرجان كوبنهاغن للأضواء حدثًا سنويًا يحتفل بالنور حيث تقترب البلاد من نهاية أشهر الشتاء الباردة والمظلمة.