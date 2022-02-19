ما هي الدول الأوروبية التي تعتبر أكثر "سخاء" في منح إجازة " الأبوّة" لمواطنيها

تصدر أوراغ أغروال، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما أعلن أنه سيأخذ "أسابيع قليلة" من إجازة الأبوة بعد ولادة طفله الثاني. يبدو أن الرجل الذي يأخذ إجازة لقضاء بعض الوقت مع طفله المولود حديثًا قد يستحق النشر. ذلك أنه لا تزال هناك تفاوتات قوية عبر دول العالم في ما يتعلق بالوقت الذي يقضيه الآباء في إجازات بعد ولادة الطفل مقارنة بالأمهات، فإن التساؤلات كثيرة تطرح بشأن حقوق الآباء في إجازات الأبوة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

يتم الاعتراف بإجازة الأبوة داخل الاتحاد الأوروبي، في 23 دولة من أصل 27 دولة عضو، وتم اعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التوازن بين العمل والحياة في يونيو/حزيران 2019. وهو يحدد إجازة أبوة مدتها 10 أيام كحد أدنى ليتم تطبيقها في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول آب/غسطس 2022.

في خطوة من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين، وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على إقرار إجازة "أبوة" لمدة عشرة أيام كحد أدنى في جميع دول التكتل، وهو ما يمثل خطوة تحتذى بالنسبة لباقي بلدان العالم.

المشاركة الفعلية في تنمية الأسرة

وعلى الرغم من أن هذه الإجازة يعتمدها فعلا العديد من البلدان الأوروبية، إلا أنها ستصبح أكثر مرونة من حيث تطبيقها ، ذلك أن القانون الأوروبي الجديد ينصّ على أن إجازة الأبوة يمكن أن تؤخذ مراعاة مع ما يمكن أن توفره للآباء من مزيد من المرونة في العمل والمشاركة الفعلية في تنمية الأسرة بشكل خاص.

إجازة "الأبوة" ليس معمولاً بها في كافة دول التكنل

يذكر أن إجازة "الأبوة" في الاتحاد الأوروبي ليس معمولاً بها في كافة دولا التكتل، ، فباستثناء الدول الاسكندنافية حيث يأخذ كل الآباء الجدد إجازة "أبوة"، فإن ألمانيا والبرتغال تشهدان ارتفاعًا بمعدلات تزايد طلبات الإجازات الأبوية في السنوات الأخيرة بفضل الأنظمة الجيدة التي تشجع الأبوين على أخذ إجازات لتخصيص وقت أكبر للأسرة وتنميتها. وجدير أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تعطي إلا ما بين صفر إلى أربعة في المائة فقط من الآباء إجازة بغرض رعاية أطفالهم في السنة الأولى لميلاد المولود الجديد.

ويشار إلى أن جزءاً من البلدان الأوروبية التي لديها نظام أفضل لإجازة "الأبوة" لديها تعتبرهم الهيئات الأسرية الحكومية آباء أكثر انخراطاً في تنمية حياة أطفالهم، ذلك أن إجازة الأبوة وبناء على الحوافز الجيدة لتشجيع الآباء على أخذها، ليست مفيدة فقط للعائلات المعنية، بل مفيدة أيضاً للشركات والاقتصاد ككل، ذلك أن أوروبا تحتاج إلى طرق لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويهدف التوجيه إلى تشجيع المزيد من المشاركة المتساوية في الإجازة الوالدية بين الرجال والنساء. إذن ، كيف تقارن الدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بحقوق إجازة الأبوة؟

إسبانيا

إسبانيا هي إحدى الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين كلا الوالدين في أوروبا. بشأن منح حق الإجازة الوالدية، ففي يناير 2021 ، تم تمديد إجازة الأبوة إلى 16 أسبوعًا. هذه الفترة مدفوعة الأجر بالكامل وهي تعادل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في الدولة

إيطاليا

يُمنح الآباء الإيطاليون إجازة أبوة مدتها 10 أيام بأجر كامل وهي إلزامية. تم تقديم المقترح في عام 2021 ، حيث تمت زيادة الإجازة مدفوعة الأجر بمقدار ثلاثة أيام إضافية. في المقابل ، تحصل الأمهات على إجازة أمومة مدتها خمسة أشهر تساوي من الناحية المادية 80 في المائة من الأجر الخاص بالمستفيد.

فرنسا

قدمت فرنسا مشروع إجازة أبوة مدفوعة الأجر في عام 2021 في محاولة للسماح للآباء بالمشاركة بشكل أكبر في رعاية أطفالهم وتقليل عدم المساواة في مجال رعاية الأطفال حيث يغطي نظام الضمان الاجتماعي معظم التكلفة الخاصة بإجازة الأبوة.

بولندا

يحق للآباء في بولندا حاليًا الحصول على إجازة أبوة لمدة أسبوعين كما يحق للأم الحصول على إجازة مماثلة لمدة 20 أسبوعًا.

بلغاريا

يحق للأب الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا في بلغاريا كما يحق للأمهات الحصول على 410 أيام إجازة أمومة. عندما يبلغ الطفل من العمر 6 أشهر، يمكن للأم تحويل حقوق إجازة الأمومة المتبقية إلى الأب.

أيرلندا

إجازة الأبوة في أيرلندا تتحدد بأسبوعين. تبلغ مخصصات الأبوة 250 يورو في الأسبوع. فقد يقوم بعض أصحاب العمل بتغطية الأجور الكاملة خلال إجازة الأبوة ولكن ليس لديهم التزام قانوني للقيام بذلك. يمكن للآباء أيضًا الحصول على إجازة والدية غير مدفوعة الأجر تصل إلى 26 أسبوعًا.

السويد

يحق للوالدين في السويد الحصول على 480 يومًا إجازة والدية مدفوعة الأجر.

المجر

يحق للأب الحصول على 5 أيام إجازة أبوة. كما يحق للأب الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر حتى يبلغ الطفل سن الثالثة.

ليتوانيا

تحدد مدة إجازة الأبوة بـ 30 يومًا في ليتوانيا وتُدفع بنسبة 77.58 في المائة من راتب المستفيد بحد أقصى لا يتجاوز 2460.84 يورو.

هولندا

إجازة الأبوة في هولندا مدفوعة الأجر لمدة أسبوع. يمكن للآباء بعد ذلك الحصول على إجازة إضافية مدتها 5 أسابيع حيث يمكن استكمالها بمدفوعات أخرى مصدرها الضمان اجتماعي قد تصل إلى 70 في المائة من رواتب المستفيدين.

جمهورية التشيك

منذ بداية عام 2022، يحق للآباء في جمهورية التشيك الحصول على إجازة أبوة لمدة أسبوعين، في حال سددوا مدفوعات تأمين الإجازة المرضية، فإنهم سيحصلون على تعويض مادي مقدر بـ 70 في المائة من أمبلغ أجرهم .