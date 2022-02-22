مقتل جندي أوكراني وإصابة ستة آخرين بجروح في شرق البلاد

قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرون الثلاثاء في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في إطار تصاعد التوتر.

وقال بافلو كوفالتشوك وهو ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس إنّ "جنديا قتل" في منطقة لوغانسك، من دون تحديد المكان الذي أصيب فيه الجنود الاخرون.

وبعد أيام من التصعيد، تحدثت السلطات الأوكرانية الثلاثاء عن أول يوم من الهدوء النسبي.

وشهد صحافيون من وكالة فرانس برس عملية إطلاق صواريخ متواصلة في الكثير من مناطق لوغانسك.

ومنذ بداية العام وتجدد التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، قتل ثمانية جنود أوكرانيين ومدني في اشتباكات مع الانفصاليين، معظمهم بنيران المدفعية.

في العام 2021، بحسب القوات المسلحة الأوكرانية، قتل 66 جنديا في "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك.

وتصاعد العنف هذا الأسبوع على هذه الجبهة التي تشهد منذ ثماني سنوات حربا مع انفصاليين مدعومين من روسيا، فيما يخشى الغرب غزوا روسيا وشيكا.

وأعلنت روسيا الثلاثاء رسميا أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع "الجمهوريتين" الانفصاليتين اللتين اعترف باستقلالهما الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق، وهو أمر أثار استياء كييف والغرب بشدة.