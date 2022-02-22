شاهد: مجسم كاريكاتوري لبوتين رافعاً مطرقة الشيوعية

تصدّرت مجسماتٌ كاريكاتورية تصوّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصّة العرض لمهرجان كولونيا في غرب ألمانيا الذي انطلق اليوم الثلاثاء في نسخته الـ61، ويعد أحد أكبر وأشهر الكرنفالات في العالم.

وظهر في العرض مجسم كاريكاتوري لبوتين وهو يلعب بمكعبات البناء وكأنه يسعى لإعادة إحياء الاتحاد السوفياتي، وبالقرب من هذا المجسم، ظهرت دمية تمثل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.