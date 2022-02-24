أوكرانيا تعلن أسر اثنين من الجنود الروس وتدمير 4 دبابات روسية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن قوات جيش بلاده أسرت اثنين من عناصر الجيش الروسي الذي بدأ اليوم الخميس غزواً شاملاً للأراضي الأوكرانية.

وقال نيكولينكو في تغريدة نشرها أيضاً الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر إنه "تم أسر اثنين من جنود اللواء الميكانيكي 93، من المحتلين الروس، كانا ضمن فوج يامبول الآلي 423، الوحدة العسكرية رقم 91701".

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022

وأضاف نيكولينكو في تغريدة أخرى بأنه تم حرق أربع دبابات روسية بطريق مدينة خاركيف الدائري بعد اشتباك القوات الأوكرانية معها.

Enemy is suffering losses. Four Russian tanks have been burned on Kharkiv ring road.



Russian troops are storming the border in Zhytomyr region. Enemy military equipment has crossed at Vilcha checkpoint. 🇺🇦 military and border guards accepted battle. #RussiaInvadedUkraine — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 24, 2022

قال مستشار لمكتب الرئاسة الأوكرانية إن بلاده تخوض قتالا ضد القوات الروسية على امتداد الحدود بين البلدين كلها تقريبا وإن قتالا عنيفا يجري في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وأكد الجيش الأوكراني استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني أن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

وتُظهر صور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أنه تعرض على ما يبدو لهجوم شنته العديد من المروحيات. وأضاف أن الوضع "متوتر" أيضا في جنوب البلاد حيث يدور قتال في بلدات غينيتشيسك وسكادوفسك وشابلينكا في منطقة خيرسون قرب القرم.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن وزارة الدفاع قولها إنها دمرت يوم الخميس 74 منشأة للبنية التحتية العسكرية المشيدة فوق الأرض في أوكرانيا من بينها 11 مدرجا للطائرات.

قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا وحوالى 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيين الخميس.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الجارتين.