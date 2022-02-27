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أوكرانيا

اعتقال أكثر من 900 شخص في مظاهرات مناهضة للحرب في 44 مدينة في روسيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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اعتقال المئات من المتظاهرين المناهضين للحرب في روسيا
اعتقال المئات من المتظاهرين المناهضين للحرب في روسيا   -   حقوق النشر  أ ب

قالت منظمة تراقب الاحتجاجات، إن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 900 شخص في احتجاجات مناهضة للحرب في 44 مدينة روسية يوم الأحد، مما أدى إلى زيادة عدد حالات الاعتقال منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط إلى أكثر من أربعة آلاف شخص.

وتزامنت احتجاجات يوم الأحد مع الذكرى السابعة لمقتل المعارض السياسي الروسي بوريس نيمتسوف. وقال شاهد من رويترز، إن بعض الاعتقالات التي وقعت يوم الأحد وكانت عشوائية خارج الكرملين في المكان الذي أصيب فيه نيمتسوف بالرصاص.

وتوعّد الكرملين في وقت سابق بقمع كل مظاهرة "غير مرخّصة" تُنظّم في البلاد.