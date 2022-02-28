المجر لن تسمح بنقل أسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها

أعلنت المجر، الإثنين، أنها لن تسمح بنقل أسلحة عبر أراضيها بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، على فيسبوك "لن نسمح بنقل أسلحة فتاكة عبر الأراضي المجرية". وأضاف أن هذا القرار اتخذ لضمان سلامة المجريين في بلادهم وعلى الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح الوزير أن "هذه الشحنات يمكن أن تصبح بسهولة أهدافا لهجمات عسكرية".

وقال: "مهمتنا الأهم هي ضمان أمن البلاد والشعب المجري لذلك يجب ألا ننجر في الحرب الدائرة في جوارنا".

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيخصص 450 مليون يورو لتمويل شراء وتسليم أسلحة من قبل الدول الأعضاء إلى أوكرانيا. ويسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، لكن المجر انضمت إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في فرض عقوبات شديدة على موسكو.

وفتحت الحكومة المعروفة بسياستها الصارمة المناهضة للمهاجرين، حدودها أمام الأوكرانيين الفارين من الحرب.

ووفقًا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبر ما يقارب 85 ألف شخص الحدود لاستقبالهم في المجر.

وقامت عدة بلدات حدودية مثل زاهوني بتحويل المباني العامة إلى مراكز استقبال بينما يقوم السكان بتوزيع الملابس والطعام على اللاجئين، بحسب وزارة الداخلية.