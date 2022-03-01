شاهد: فرق الإنقاذ في خاركيف ينتشلون ضحايا القصف الروسي

استهلت فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال ضحايا القصف الروسي للمدينة الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العديد، وفقًا لخدمات الطوارئ. واستهدف الهجوم الروسي الساحة المركزية بالمدينة ومبنى الإدارة الرئيسي.

وقالت خدمات الطوارئ الإقليمية في بيان إن "ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20" مضيفة أنه تم العثور على 10 أشخاص أحياء تحت الأنقاض. وأضافت أن سلالم وممرات مبنى الإدارة الرئيسي في الساحة المركزية "دمرت بالكامل".

وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ عمال الإنقاذ يحملون جريحًا من المبنى على نقالة.

والثلاثاء، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي على مدينة خاركيف، بأنه جريمة حرب، مشيرًا إلى أن الدفاع عن العاصمة هو الأولوية القصوى. وقال في بيان في مقطع فيديو "إن القصف على خاركيف هو جريمة حرب. إنه إرهاب دولة من جانب روسيا" مضيفًا أن "حماية العاصمة اليوم هو الأولوية القصوى للدولة".