شاهد: نقل الأطفال النزلاء في مستشفى خاركيف إلى ملجأ لحمايتهم من القنابل

في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، نقل الأطفال المرضى الذين كانوا يعالجون في مستشفى الأطفال إلى ملجأ تحت الأرض لحمايتهم من القصف وسقوط القنابل. وأظهر فيديو مصور الملجأ البسيط الذي يحتوي فقط على أبسط المرافق.

نقل الأطفال المرضى من المستشفى إلى الملجأ تم بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي. وحاول الأولياء تهدئة أطفالهم قدر المستطاع من المصير المجهول وسط الحرب.

اندلع قتال عنيف في شوارع مدينة خاركيف، الأحد، حيث تقدمت القوات الروسية فيما بدا أنه مرحلة جديدة من الغزو في أعقاب موجة من الهجمات على المطارات ومنشآت الوقود في أماكن أخرى من البلاد.

ومع مرور الساعات تمكنت القوات الأوكرانية من إبقاء الجيش الروسي على أطراف المدينة، قبل أن يعلن المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف في وقت لاحق أن ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وتقبع القوات الروسية في ضواحي مدينة خاركيف، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب الحدود مع روسيا.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل الإعلام الأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعي مركبات روسية تتحرك عبر خاركيف وقوات روسية تجوب المدينة في مجموعات صغيرة.