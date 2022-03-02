شاهد: أوكرانيون يسيرون على حطام جسر هرباً إلى مناطق أكثر أماناً

بينما تقول روسيا وأوكرانيا إنهما مستعدتان لاستئناف المحادثات الهادفة إلى وقف الحرب المدمرة، يغادر العديد من المدنيين الأوكرانيين منازلهم هرباً إلى مناطق أكثر أماناً في حالة فشل المحادثات.

يقول سكان محليون إن جسراً فوق نهر إيربين على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة كييف قد دُمر لعرقلة تقدم روسي.

تدمير الجسر أرغم المدنيون من مناطق شمال العاصمة على السير فوق الحطام للوصول إلى محطة قطار كييف للهروب.

فتاة تمشي أثناء فرارها مع أسرتها عبر جسر مدمر على مشارف كييف، أوكرانيا، 2 آذار 2022. Emilio Morenatti

وجاء تصعيد الهجمات على المدن المزدحمة في أعقاب جولة أولية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يوم الاثنين والتي أسفرت عن تعهد بالاجتماع مرة أخرى فقط.

ولم يتضح متى يمكن إجراء محادثات جديدة أو ما الذي ستسفر عنها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن على روسيا وقف القصف قبل اجتماع آخر.

وشجب زيلينسكي القصف الروسي ووصفه بأنه حملة إرهابية سافرة.