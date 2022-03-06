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أوكرانيا

فيديو: زيلينسكي للناتو بعد قصف روسي لمطار فينتسي: "أنتم تريدون أيضا أن نقتل على مهل"

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي   -   حقوق النشر  Ukrainian Presidential Press Office via AP

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد مطالبته فرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا وتزويد الجيش بطائرات مقاتلة، بعد أن دمرت القوات الروسية مطار مدينة فينتسي بالكامل.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في توتير: "لقد تم إعلامي للتو بضربة صاروخية على فينيتسا. تم إطلاق ثمانية صواريخ على مدينة فينتسي المسالمة والرائعة التي لم تهدد روسيا بأي شكل من الأشكال. ضربة قاسية دمرت المطار بالكامل."

وأضاف: "إذا فشل الغرب بفرض منطقة حظر طيران أو إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، فعندئذ يمكننا أن نستنتج انكم تريدون أن نُقتل ببطء".

واستبعد الناتو حتى الآن فرض منطقة حظر الطيران على أوكرانيا خوفا من إشعال حرب مباشرة مع روسيا.

وهدد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي السبت أي دولة تحاول فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستواجه عواقب وخيمة مع روسيا.

المصادر الإضافية • أ ب