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أوكرانيا

شاهد: متخصصون يعملون على نزع بقايا شظايا القذائف في خاركيف

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بقلم:  يورونيوز
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متخصصون يعملون على إزالة الألغام في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا
متخصصون يعملون على إزالة الألغام في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا   -   حقوق النشر  أ ب

واصل المتخصصون الأوكرانيون، يوم الأربعاء، عملهم في نزع شظايا القذائف وذخائر أخرى خلفها القصف الروسي على مناطق سكنية في مدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، يقول العاملون في مركز خاركيف لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، إنهم تلقوا أكثر من 500 مكالمة من مواطنين في مختلف أنحاء المدينة.

وذكرت المجموعة أن بقايا الشظايا التي تم العثور عليها تعود لراجمات الصواريخ متعددة الفوهات سوفيتية الصنع، من طرز "غراد" و"سميرش" و"أوراغان" والتي دمرت مدن خاركيف.

وأظهر أحد أعضاء ميليشيا القوزاق الزاباروجيين، كان موجودا في المكان لمساعدة خدمات الطوارئ، لصحافي الأسوشييتد برس صورة قال إنها تظهر ذخيرة عنقودية محظورة من قبل 110 دول.