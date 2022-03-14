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القضاء البريطاني يرفض طلبا لآسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
أنصار جوليان أسانج يقفون أمام المحكمة العليا - لندن. 2022/01/24
أنصار جوليان أسانج يقفون أمام المحكمة العليا - لندن. 2022/01/24   -   حقوق النشر  ألستير غرانت/أ ب

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان آسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية، على ما أعلنت المحكمة.

وقالت ويكيليكس في تغريدة إن الملف سيرفع الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل. وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن المحكمة رفضت الطلب بحجة انه "لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث".