القضاء البريطاني يرفض طلبا لآسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان آسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية، على ما أعلنت المحكمة.

وقالت ويكيليكس في تغريدة إن الملف سيرفع الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل. وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن المحكمة رفضت الطلب بحجة انه "لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث".