السعودية تعدم 100 شخص منذ بداية 2022

نفّذت السلطات السعودية أربعة أحكام بالإعدام الخميس، ليصل عدد عمليات الإعدام منذ مطلع العام إلى 100 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، وذلك رغم الانتقادات التي طالت عملية الإعدام الجماعية قبل أقل من أسبوع التي شملت 81 شخصا.

إعدام 19 شخصا على خلفية قضايا اغتصاب وقتل

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الحكومية "واس" إعدام أندونيسيين وسعوديين على خلفية قضايا قتل واغتصاب، وذلك غداة إعدام ثلاثة آخرين الأربعاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجاء ذلك بعدما أعلنت المملكة الخليجية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب"، ما أثار تنديدا دوليا واسعا من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وبحسب تعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية، فقد أعدمت السعودية 100 شخص منذ بداية العام، متجاوزة عدد الإعدامات المنفذة خلال العام الماضي والتي شملت 69 شخصا.

وفي 2019، أعدمت السعودية 184 شخصا وهو أكبر عدد في غضون عام واحد.

ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "عمليات الإعدام الجماعية" السبت، مشيرة إلى أنّ بعض الذين أعدموا أدينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.

كما شكّكت منظمة هيومن رايتش ووتش في أن يكونوا حصلوا على محاكمات عادلة، قائلة في بيان انه "نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والمنهجية في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أن أيّا من الرجال لم يحصل على محاكمة عادلة".

ويأتي تسارع وتيرة الإعدامات في السعودية بينما تشهد المملكة حملة انفتاح اجتماعي غير مسبوقة يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان وتترافق مع عملية قمع للمعارضين.