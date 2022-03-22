بايدن يقول إن بوتين يدرس استخدام الأسلحة الكيميائية وزيلينسكي مصر على لقاء الرئيس الروسي

بايدن يقول إن بوتين يدرس استخدام الأسلحة الكيميائية وزيلينسكي مصر على لقاء الرئيس الروسيمحادثة
حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يدرس استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تملك مخزونات من الأسلحة في أوروبا. ولم يقدم بايدن أدلة على ما قاله، ولكن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، حذر روسيا سابقاً من أن اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة ستكون له عواقب.
وفيما لا تزال ماريوبول المحاصرة تشهد قتال شوارع، وقصفاً شبه مستمر بحسب وسائل إعلام أوكرانية، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين إنه لن تكون هناك فرصة لإنهاء الحرب دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مطالباً الأوروبيين بالقيام بالمزيد من أجل حل القضية، ومكرراً ما قاله سابقاً إن أوكرانيا قد لا تحصل حالياً على عضوية حلف شمال الأطلسي.
أدناه أبرز المستجدات من أوكرانيا
الكرملين يعتبر أن المحادثات مع أوكرانيا ليست "جوهرية" بشكل كاف
قال الكرملين الثلاثاء إن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست "جوهرية" بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي "تسوية" يجب أن تطرح عبر استفتاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى (محادثات) أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر".
أكثر من 3.5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن ثلاثة ملايين و528346 شخصاً، وإن أكثر من مليونين بينهم عبروا إلى بولندا.
غازبروم تؤكد استمرارها تزويد أوروبا بالغاز
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الثلاثاء إنها لا تزال تورد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشياً مع طلبات مستهلكين أوروبيين. وقالت الشركة إن الطلبات بلغت 108 ملايين متر مكعب في 22 مارس آذار، ارتفاعا من 104.7 مليون متر مكعب في 21 مارس آذار.
أكبر شركة تكرير يابانية توقفت شراء الخام الروسي
قال تسوتومو سوجيموري رئيس أكبر شركات التكرير اليابانية إينيوس هولدنغز يوم الثلاثاء إن الشركة توقفت عن شراء النفط الخام الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي أن إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في فبراير شباط من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى أبريل نيسان تقريبا، وأنه ليست هناك أي مشكلات فيما يتعلق بالتسويات المالية والشحن.
بايدن يقول إن بوتين يدرس استخدام أسلحة كيميائية
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيمائية زائفة، وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.
ولم يستشهد بايدن بأدلة على ما قاله.
للمزيد عن هذا الخبر
البيت الأبيض يحذر من هجمات سيبرانية روسية
قالت مسؤولة بارزة في البيت الأبيض في مجال الأمن السيبراني الإثنين إن الشركات الأميركية التي تقدم بنية تحتية حيوية ينبغي لها أن تحسن دفاعاتها للأمن الإلكتروني بسبب تهديدات رقمية مستمرة من روسيا. وأضافت آن نيوبيرغر أن الحكومة الأيمركية على دراية بنشاط روسي "تمهيدي" للقرصنة الإلكترونية يستهدف العديد من الشركات الأمريكية، لكنها ليس لديها "أي تأكيد" بأن مثل هذا الهجوم سيحدث.
وقالت نيوبيرغر إن إدارة بايدن قدمت مؤخراً إحاطات سرية إلى مئات من الشركات الأميركية التي ربما يستهدفها قراصنة روس.
زعماء غربيون يتفقون على ضرورة الوحدة
قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تحدثوا هاتفياً الإثنين واتفقوا على أهمية البقاء متحدين بشأن أوكرانيا. وأضاف في بيان "أكد الزعماء مجددا أهمية وحدة الهدف والعمل في مواجهة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها".
وذكر أنه "في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية الخطيرة، تعهد الزعماء بتنسيق الجهود لمساعدة الأوكرانيين الفارين من الصراع أو الذين تقطعت بهم السبل في بلدهم". وقالت إيطاليا في وقت سابق إن الهدف من الاتصال هو التحضير لاجتماعات حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والمجلس الأوروبي المقرر عقدها في وقت لاحق هذا الأسبوع.