بايدن يقول إن بوتين يدرس استخدام الأسلحة الكيميائية وزيلينسكي مصر على لقاء الرئيس الروسي

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يدرس استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تملك مخزونات من الأسلحة في أوروبا. ولم يقدم بايدن أدلة على ما قاله، ولكن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، حذر روسيا سابقاً من أن اللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة ستكون له عواقب.

وفيما لا تزال ماريوبول المحاصرة تشهد قتال شوارع، وقصفاً شبه مستمر بحسب وسائل إعلام أوكرانية، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين إنه لن تكون هناك فرصة لإنهاء الحرب دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مطالباً الأوروبيين بالقيام بالمزيد من أجل حل القضية، ومكرراً ما قاله سابقاً إن أوكرانيا قد لا تحصل حالياً على عضوية حلف شمال الأطلسي.

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