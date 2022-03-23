أغلق هاتفه وغادر البلاد.. ممثل بوتين الخاص وأبرز موظفي الكرملين أناتولي شوياس يترك منصبه

ذكر مصدر مضطلع في حديث لوكالة "رويترز" للأنباء، أن السياسي الإصلاحي الروسي المخضرم أناتولي شوبيس ترك منصب المبعوث الخاص للكرملين وغادر البلاد، ليصبح أبرز شخصية تتنحى عن منصبها احتجاجا على غزو أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن شوبيس الذي شغل في السابق منصب كبير موظفي الرئيس السابق بوريس يلتسين ترك منصب الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للعلاقات مع المنظمات الدولية.

وكان قد تم تعيينه للمنصب الذي يتطلب العمل من أجل "تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية" في عام 2020 بعد أيام من استقالته من منصب رئيس شركة التكنولوجيا الحكومية روسنانو التي كان يديرها منذ عام 2008.

ولم يذكر المصدر سبب قرار شوبيس مغادرة البلاد. وأغلق شوبيس هاتفه ولم يرد على سؤال من مراسل رويترز للتعليق.

ويلقي كثيرون من الروس باللوم على شوبيس في السماح لمجموعة صغيرة من كبار رجال الأعمال بإثراء أنفسهم في عمليات الخصخصة في تسعينات القرن الماضي بينما ترك ملايين الروس في حالة فقر وسط انهيار اقتصادي وأزمات.