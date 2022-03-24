استبعاد عرض سعودي من اللائحة المختصرة للمهتمين بشراء نادي تشلسي

أفادت تقارير إعلامية بريطانية الخميس بأنه تم استبعاد العرض المقدم من الشركة السعودية للإعلام، عن اللائحة المختصرة للراغبين بشراء نادي تشلسي لكرة القدم.

وكانت الشركة السعودية للإعلام من بين مجموعة من الراغبين بشراء النادي اللندني الذي يمر بفترة صعبة، بسبب العقوبات المفروضة على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

وبدأت مجموعة "راين" التي تدير عملية بيع بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2021، بعد تجميد أصول أبراموفيتش من قبل الحكومة البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بإبلاغ المشترين المحتملين بوضع عروضهم. وأفادت التقارير بأن الشركة السعودية كانت أول طرف يُستبعد عن عملية البيع.

وقد يعود السبب في ذلك إلى الانتقادات التي ترافقت العام الماضي مع عملية بيع نيوكاسل، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك على خلفية مسائل حقوق الإنسان في السعودية.

وتشرف كل من الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على عملية بيع تشلسي، في ضوء العقوبات التي فرضت على أبراموفيتش. ويسير تشلسي أموره حالياً بموجب ترخيص حكومي صارم، حتى يتم العثور على مشتر جديد، مع حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من عملية البيع.

ويُعتقد حالياً أن رجل الأعمال الأميركي، توبي بويهلي، المالك الجزئي لنادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، من بين أبرز المرشحين للحصول على النادي اللندني، مع ترجيح أن تنضم عائلة ريكيتس المالكة لشيكاغو كابز للبيسبول إلى لائحة العروض المقدمة المختصرة.

وقدم مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عرضاً صنف بالقوي أيضاَ، على غرار قطب العقارات البريطاني نيك كاندي وشركة الاستثمار العالمية "سنتريكوس" ومقرها لندن.