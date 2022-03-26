انتخابات تشريعة في مالطا يرجح فيها فوز رئيس الحكومة بولاية جديدة رغم اتهامات بالفساد

يدلي الناخبون في مالطا بأصواتهم السبت في انتخابات تشريعية يتوقع أن تضمن ولاية جديدة للحكومة الحالية رغم هواجس متعلقة بالفساد في بلد لا يزال يواجه تبعات اغتيال صحفية. فتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا (06:00 ت غ) وتغلق الساعة العاشرة مساء (21:00 ت غ). ويتوقع صدور النتائج الأولية بعد ظهر الأحد.

وتشير جميع التوقعات إلى فوز رئيس الوزراء روبرت أبيلا المنتمي إلى حزب العمل، والذي بنى حملته على إدارته لجائحة كوفيد والسجل الاقتصادي لحزبه على مدى تسع سنوات في السلطة. لكن هذا الحزب يواجه مشكلة الفساد في أعلى المستويات والذي كشفه اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا بانفجار سيارة مفخخة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ما أثار صدمة في العالم.

وأظهر تحقيق رسمي الشهر الماضي أن السلطة التي كان يرأسها آنذاك رئيس الوزراء جوزيف موسكات، أشاعت "جوا من الإفلات من العقاب" ما سمح بعملية الاغتيال تلك.

استقال موسكات في كانون الثاني/يناير 2020 على وقع احتجاجات شعبية نددت بمحاولاته حماية أنصاره من التحقيق في اغتيالها. وأصبح أبيلا تلقائيا رئيسا للوزراء عقب انتخابه رئيسا لحزب العمل. وسعى رئيس الوزراء الجديد لتعزيز الحوكمة الرشيدة وحرية الصحافة. لكن نشطاء مكافحة الفساد وعائلة كارونا غاليزيا يقولون أنه لم يبذل جهودا كافية.

وفي مهرجان انتخابي أخير له الخميس، خاطب أبيلا أنصاره قائلا "ثقوا بي في ولايتي الأولى كي أتمكن من مواصلة تغيير الأشياء". لكن زعيم الحزب القومي المعارض برنارد غريش واصل الضغط مطالبا بالمزيد من الجهود ومشككا في صفقات تنمية أبرمتها الحكومة.

وحذر في مهرجان انتخابي في وسط فاليتا الخميس، من التجمعات الشعبية القليلة التي سُمح بها بسبب قيود الحد من الفيروس، من أن "ديمقراطيتنا على المحك".

المال في جيوبهم

تعد مالطا الواقعة قبالة سواحل صقلية، أصغر بلدان الاتحاد الأوروبي وأكثرها كثافة سكانية. ويسكن قرابة 516 ألف شخص على مساحة تبلغ 316 كلم مربع. وجعلها موقعها في وسط البحر المتوسط هدفا متكررا للغزاة عبر القرون ما خلق ثقافة غنية. والعاصمة فاليتا المحاطة بجدار يعود للقرن السادس عشر، أدرجت على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

رغم مواردها الطبيعية المحدودة فإن المستعمرة البريطانية السابقة أسست اقتصادا مزدهرا قائما بشكل أساسي على السياحة والخدمات المالية وألعاب القمار على الإنترنت. لكنها كثيرا ما دافعت عن نفسها من اتهامات بأنها تشكل ملاذا ضريبيا.

أدرجت "مجموعة العمل المالي" (FATF) وهي منظمة تعنى بمكافحة غسيل الأموال، مالطا العام الماضي على القائمة الرمادية، علما بأن المنظمة أفادت في وقت سابق هذا الشهر عن إحراز تقدم ما أثار الآمال باحتمال شطب مالطا عن القائمة هذا الصيف.

تعرضت مالطا أيضا لانتقادات على خلفية برنامج "جواز السفر الذهبي" الذي يمنح الجنسية لمستثمرين متمولين نادرا ما تطأ قدمهم الجزيرة. وتحت ضغوط سياسية علق أبيلا البرنامج للمواطنين الروس والبيلاروسيين عقب غزو أوكرانيا. لكن البرلمان الأوروبي طالب هذا الشهر بوقف جميع البرامج المشابهة في دول التكتل كافة.

بالنسبة للعديد من الناخبين فإن النمو الاقتصادي يتفوق على كافة الهواجس الأخرى. وفيما تسببت جائحة كوفيد بتدهور الاقتصاد، دعمت الحكومة الأفراد والشركات ليتجاوز النمو العام الماضي تسعة بالمئة.

لا نستطيع التنفس

وتمثل البيئة موضوعا رئيسيا في الانتخابات مع شكوى المواطنين من قلة المساحات الخضراء بعد سنوات طويلة من الازدهار العمراني.

تعهد الحزبان اللذان يخوضان الانتخابات بتعزيز الجهود لحماية البيئة. ورغم وجود حزب للخضر إلا أن أي حزب ثالث لم يشغل مقعدا في برلمان مالطا منذ ما قبل الاستقلال في 1964.