شاهد: روسيا تقصف مواقع أوكرانية بصواريخ إسكندر

نشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء مقطع فيديو يظهر ما وصفته إنه إطلاق صاروخ من أحد أنظمة إسكندر المحمولة للصواريخ الباليستية قصيرة المدى. وقالت الوزارة في بيان "خلال العملية العسكرية الخاصة، تواصل القوات المسلحة الروسية قصف مواقع البنية التحتية للقوات الجوية الموحدة والدروع الثقيلة الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة".

من جهتها، اتهمت السلطات الأوكرانية الأربعاء روسيا بقصف مدينة تشيرنيهيف ومركز للصليب الأحمر في ماريوبول رغم إعلان موسكو عن خفض الأنشطة العسكرية وهو ما بدد الآمال بتسجيل تقدم حاسم إثر مفاوضات اسطنبول.

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان "في ماريوبول، استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر" مضيفة أن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية رغم أن عليه علامة الصليب الأحمر "وذلك يعني وجود جرحى وممتلكات مدنية أو إغاثية" بداخله. لكنها قالت إن ليس لديها معلومات عن ضحايا محتملين.

وفي الشمال، قال فياتشيسلاف تشاوس حاكم المنطقة التي تضم تشيرنيهيف إن المدينة "تعرضت للقصف طوال الليل" بالمدفعية والطيران موضحا ان بنى تحتية مدنية دمرت وان المدينة لا تزال بدون كهرباء ولا ماء.

بعد ماريوبول في الجنوب، تشيرنيهيف هي المدينة التي تتعرض لأعنف قصف منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير. وكانت المدينة تعد 280 ألف نسمة قبل الحرب.