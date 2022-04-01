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روسيا

شاهد: مروحيات أوكرانية تقصف مستودعًا للوقود في بلدة بلغورود الروسية

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بقلم:  يورونيوز
روسيا تقول إن أوكرانيا وجهت ضربات عسكرية لمواقع على أراضيها
روسيا تقول إن أوكرانيا وجهت ضربات عسكرية لمواقع على أراضيها   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن حاكم منطقة بلغورود فياتشيسلاف غلادكوف صباح الجمعة أن مروحيات حربية أوكرانية قصفت مستودعًا للوقود في بلدة بلغورود الواقعة على بعد أربعين كيلومترًا من الحدود الأوكرانية. وتقع المدينة على بعد حوالى 80 كيلومترًا شمال خاركيف التي تقاوم الهجوم الروسي منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير. وقال فياتشيسلاف إن الغارة الجوية سببت اندلاع حريق في المنشأة وأدى إلى إصابة شخصين.

ونشرت وكالة أسوشيتيد برس الجمعة صور فيديو لكاميرات المراقبة تظهر صاروخًا يصيب مستودع الوقود. ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الفيديو أو الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم المزعوم.

وفي حال تأكد هذه الاتهامات، سيكون هذا الهجوم الأول الذي تشنه القوات الأوكرانية داخل روسيا.

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وسبق وأن تحدثت روسيا عن قصف أوكراني الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل قس عسكري. من جهته، أكد الكرملين الجمعة القصف الذي استهدف منشأة وقود متهما مروحيات أوكرانية.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس