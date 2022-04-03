يسود الدمار والحطام مدينة إيربين الأوكرانية بعد القتال الدامي الذي دار بين القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة عليها. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن مئتين من سكان ايربين، المدينة الواقعة في الضاحية الشمالية الغربية لكييف خلال المعارك العنيفة التي شهدتها، منذ بدء الغزو الروسي. وبداية الأسبوع الجاري أعلنت القوات الاوكرانية أنها استعادت السيطرة على هذه المدينة. يقدر عدد السكان الذين بقيوا في المدينة نحو 3500 بعدما كانوا 60 ألف نسمة قبل الحرب.