بعد تألقها في دور "مربوحة".. رحمة أحمد تخطف الأضواء في مسلسل "الكبير أوي 6"

تصدر اسم الممثلة الشابة رحمة أحمد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد ظهورها في مسلسل "الكبير أوي" في جزئه السادس في السباق الرمضاني الدرامي لعام 2022. كما تفاعل الجمهور مع أدائها المميز وإطلالاتها الغريبة التي مكنتها من خطف الأضواء.

ومكنها أداؤها المتميز من خطف الأضواء حيث تلعب دور "مربوحة" زوجة "الكبير" أحمد مكي الذي قرر أن يتزوجها بعدما وجد نفسه أمام مسؤولية الاعتناء بأولاده عقب غياب والدتهم التي كانت تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم.

مفاجأة كوميدية

واعتبر عدد من رواد التواصل أن رحمة أحمد "مفاجأة الموسم الرمضاني" وأعربوا عن إعجابهم بموهبتها في عالم الكوميديا.

كما وجه النشطاء عبارات الشكر للنجم المصري أحمد مكي، بطل المسلسل، والمخرج أحمد الجندي لتقديم موهبة رحمة أحمد للجمهور والاستمتاع بوجه جديد يدخل بجدارة إلى الساحة الفنية.

إشادة إعلامية

بدوره، علق الإعلامي المصري عمر أديب على أداء رحمة أحمد لدور "مربوحة"، قائلا إنها أثبتت أن الموهبة والاجتهاد "تاخذ قلب العالم".

كما رحبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، برحمة أحمد "في عيلة الفن المصري".

وبخصوص ردود الفعل، أعربت الممثلة الشابة عبر صفحتها على فيسبوك عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة التي صاحبت ظهورها في المسلسل، مؤكدة أنها كانت قلقة قبل بداية التصوير، لأنها كانت خائفة من تقبل الجمهور لها، خاصة أنها تلعب دور زوجة الكبير الجديدة عوض زوجته الأولى الفنانة دنيا سمير غانم، التي حجزت مساحة كبيرة في قلوب الجماهير التي أحبتها للغاية في المسلسل.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة رحمة أحمد تخرجت من كلية العلوم جامعة حلوان، وتمكنت من الحصول على ورشة نقابة المهن التمثيلية قبل أن تدخل عالم الفن من خلال مشاركتها في أعمال مسرحية مختلفة، ثم قامت بأول عمل تليفزيوني وهو برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة" على قناة "الحياة".

وينافس المسلسل الكوميدي "الكبير أوي6" في رمضان ويحقق نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى منه، وهو من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.