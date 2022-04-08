رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطي قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم تل أبيب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت الجمعة أنه يعطي قوات الأمن "الحرية الكاملة للتحرك" بعد هجوم تل أبيب من أجل "القضاء على الإرهاب" بعد هجوم نفذه فلسطيني في قلب مدينة تل أبيب.

وقال في مؤتمر صحافي خاطب فيه أيضا المواطنين وبجانبه وزير الدفاع بيني غانتس "نعطي الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى الأمنية الحرية الكاملة للعمل من أجل القضاء على الإرهاب". وأضاف "لن يكون لهذه الحرب حدود" .