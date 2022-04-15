شاهد: عشرات الجرحى الفلسطينيين بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى قبل صلاة الفجر

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى قبل الفحر حيث تجمع آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة الفجر ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 67 شخصا أصيبوا.

واستمرت الاشتباكات بين الطرفين حتى صباح الجمعة.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول الاشتباكات، إن "سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم".

وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

ويشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين. ويطلق اليهود على الموقع اسم جبل الهيكل.

وخلال شهر رمضان في 2021، تحولت تظاهرات ليلية في القدس واشتباكات في باحة الأقصى إلى أحد عشر يوما من الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ، وإسرائيل.

ويتصاعد التوتر في القدس مع تزامن شهر رمضان مع احتفالات اليهود بعيد الفصح واحتفال المسيحيين بعيد القيامة هذا العام. كما أن قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين.