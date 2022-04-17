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هولندا

شاهد: الأمير هاري وزوجته ميغان يشاركان في افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" بهولندا

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بقلم:  يورونيوز
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الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في لاهاي بهولندا خلال افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" الرياضية المخصصة للجنود الجرحى والمحاربين القدامى 16 أبريل 2022
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في لاهاي بهولندا خلال افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" الرياضية المخصصة للجنود الجرحى والمحاربين القدامى 16 أبريل 2022   -   حقوق النشر  Peter Dejong/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

في أول ظهورٍ علني لهما في أوروبا منذ قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية قبل أكثر من عامين، شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في لاهاي في افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" الرياضية المخصصة للجنود الجرحى والمحاربين القدامى والتي انطلقت دورتها الخامسة في هولندا يوم أمس السبت.

الأمير هاري الذي خدم في الجيش البريطاني بأفغانستان كان هو من عمل على إطلاق ألعاب "إنفيكتوس غيمز" والتي يبلغ عدد المشاركين فيها هذا العام نحو 500 مشاركاً من 20 بلداً، وتختتم فعالياتها في 22 نيسان/ أبريل الجاري.

المصادر الإضافية • أ ف ب