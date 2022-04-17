شاهد: الأمير هاري وزوجته ميغان يشاركان في افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" بهولندا

في أول ظهورٍ علني لهما في أوروبا منذ قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية قبل أكثر من عامين، شارك الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في لاهاي في افتتاح ألعاب "إنفيكتوس غيمز" الرياضية المخصصة للجنود الجرحى والمحاربين القدامى والتي انطلقت دورتها الخامسة في هولندا يوم أمس السبت.

الأمير هاري الذي خدم في الجيش البريطاني بأفغانستان كان هو من عمل على إطلاق ألعاب "إنفيكتوس غيمز" والتي يبلغ عدد المشاركين فيها هذا العام نحو 500 مشاركاً من 20 بلداً، وتختتم فعالياتها في 22 نيسان/ أبريل الجاري.