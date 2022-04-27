مصرع مهاجر وفقدان 26 آخرين في غرق قاربٍ قبالة جزر الكناري الإسبانية

توفي شخصٌ وفُقد حوالي 26 آخرين، أمس الثلاثاء، بعد غرق قارب كان يقلّهم في غرض المحيط الأطلسي، وعلى متنه 61 مهاجراً وكان على بعد نحو 135 ميلاً قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية، حيث هرعت سفينة الإنقاذ الإسبانية "جواردامار كاليوب" لتقديم يد المساعدة.

ووصلت "جواردامار كاليوب" إلى ميناء أرغوينيجين في جزيرة كناريا الكبرى بعد أن أنقذت 115 مهاجراً، جميعهم من الصحراء الغربية، وكانوا على متن ثلاثة قوارب صغيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة غران كناريا.

سفينة الإنقاذ التي كان على متنها 80 شخصاً تم إنقاذهم من قاربين، تمكنت من إنقاذ 34 من ركاب القارب الغارق (22 رجلاً وعشر سيدات و قاصرين اثنين)، كما أنها انتشلت جثة شخص متوفي، ولا يزال باقي المهاجرين في عداد المفقودين، وذكرت التقارير أن القارب كان غادر من ساحل رأس بوغدور في الصحراء الغربية وعلى متنه عشرات الأشخاص.