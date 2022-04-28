بوريس جونسون يقول إن مشاهدة مواد إباحية في العمل غير مقبول

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان للعمل وذلك في رده على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم مشاهدة نائب من حزبه بالبرلمان لمقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم.

وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص كان أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".

وقال إن القضية المحددة التي تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء والمتعلقة بعضو لم يتم الكشف عن اسمه من حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.

وكان حزب المحافظين قال يوم الأربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة. وذكرت صحيفتان بريطانيتان إن عضوا ذكرا من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.

وكان تقرير في عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحد تقريباً من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكا غير لائق في العام السابق.