الحرب على أوكرانيا.. انفجاران بمنطقة بيلغورود الروسية وموسكو لا تسعى إلى إنهاء الحرب في يوم النصر

يعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة يوم الإثنين مع سعي الاتحاد من أجل الرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل وإلا سيتم وقف إمداداتهم.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل.

وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام وتقول إنها تستطيع التكيف مع التوقف ولكنها أثارت مخاوف من أن دول أخرى بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.

لافروف: موسكو لا تسعى إلى إنهاء الحرب في 9 أيّار

أعلن وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، أنّ بلاده لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في 9 أيّار/مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالنّصر، في حين يعتقد محلّلون أنّ هناك نهاية محتملة للصراع في هذا التاريخ.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطاليّة بُثّت الأحد، إنّ "عسكريّينا لن يضبطوا أفعالهم بشكل مصطنع مع أيّ تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 أيّار/مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازيّة عام 1945.

وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف أ ب

الجيش الروسي ينظم جولة صحافية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

زار فريق من وكالة فرانس برس الأحد، محطّة زابوريجيا للطاقة النوويّة، الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، والتي أثار استيلاء الجيش الروسي عليها قلق المجتمع الدولي، وبدا في الموقع مبنى إداري متفحّم، لكنّ المباني الحاضنة للمفاعلات بدت سليمة.

وسيطرت القوّات الروسيّة أوائل آذار/مارس على هذه المحطّة الواقعة في مدينة إنيرغودار في جنوب أوكرانيا. وأثارت الاشتباكات التي دارت هناك مخاوف المجتمع الدولي من كارثة نوويّة مماثلة لتلك التي حدثت عام 1986 في تشيرنوبيل.

حاكم: انفجاران في منطقة بيلجورود الروسية ولا أنباء عن سقوط ضحايا

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن انفجارين وقعا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين في تلك المنطقة الواقعة بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.

وقال جلادكوف: "لم تقع إصابات أو أضرار".