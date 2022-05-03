وسم "الغيبوبة الجماعية" في عيد الفطر.. صور وتعليقات طريفة على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخاصة في دول الخليج، وسم #الغيبوبه_الجماعيه للتعبير عن حالتهم في عيد الفطر بصور ومقاطع فيديو طريفة.

وأوضح استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الزايدي، أن ما يسمى بـ"غيبوبة العيد الجماعية" أمر لا مفر منه للغالبية بعد رمضان بسبب اختلاف ساعات النوم والاستيقاظ.

وتابع في مداخلة على قناة "الإخبارية" السعودية أن الخلاص من عادات النوم السيئة خلال رمضان يحتاج إلى وقت طويل للسيطرة على الساعة البيولوجية للجسم، وأن الحل يتجلى في تقليل ساعات النوم خلال النهار بشكل تدريجي حتى يعتاد الجسم على النظام الجديد.

من جهتهم، عبر رواد منصات التواصل عن هذه الحالة في العيد والحيرة التي يقع فيها البعض بشأن الخلود إلى النوم أو مواصلة السهر حتى المساء أو تأخير النوم إلى ما بعد صلاة العصر بتغريدات وصور طريفة.